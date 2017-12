8. detsembriks on kokku kutsutud ÜRO julgeolekunõukogu, et arutada olukorda, mis tekkis pärast USA president Donald Trumpi seisukoha väljendust Jeruusalemma kui Iisraeli pealinna kohta. Trumpi sõnu on kritiseerinud mitmed USA liitlased ja koostööpartnerid.

Homsele kohtumisele on oodata vähemalt kaheksa riigi esindajaid viieteistkümnest liikmesriigist, sealhulgas nõukogu kahe alalise liikme, Suurbritannia ja Prantsusmaa ametnikke, kirjutab The Hindu.

Istung ÜRO peasekretäri António Guterresi osavõtul peaks algama kell 10 hommikul.