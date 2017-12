„Asi pole selles, kas me läksime tülli või mitte, aga paar aastat on juba päris palju asju olnud nii, nagu nad on. Kuidagi on tunne, et kõigile on niimoodi parem,“ ütleb Metsatöllust lahkuv trummar Marko Atso.

Metsatöll tuli täna sotsiaalmeedias lagedale pommuudisega. „Anname teada, et Metsatöll jätkab peagi uue trummariga! Oleme lõpetanud koostöö meie pikaajalise löökriistamängija Marko Atsoga. Täname Markot meiega koosviibitud aja eest, soovime talle palju edu tulevases elus ning projektides. Lahkumine oli paratamatu - aasta-aastalt saime üha enam aru, et tahame jagada oma lava ning muusikat sarnaste väärushinnangutega pillimängijatega, erimeelsused loomingus ja meeskonnas viivad vastasel korral karja lõpuks ikka rappa,“ kirjutab bänd.

„Väärtushinnangutest võib mõneti aru saada,“ ütleb Atso. „Kuidas mingeid asju teha, kuidas bändi teha. Bänditegemine ei ole ainult laval pillimängimine,“ sõnab ta. „Lihtsalt ongi nii, et mingeid otsuseid tuleb teha, need nõuavad teinekord riske ja on ka valusad.“ Kas see tähendab, et Atso tahtis riskida ja bänd mitte? „Ei, ma ei tahaks sellest lausest midagi välja rebida,“ ütleb ta.