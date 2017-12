Teleajakirjanik, muusik ja saatejuht Mihkel Raud postitas sotsiaalmeediasse foto enda 4-aastasest tütrest. Pisikesest Mirjamist on sirgumas tõeline printsess ning üks on kindel - Mirjam on ema Liina täielik koopia.

Instagrami foto alla kirjutas Mihkel: „Budistlik jõuluootus.“