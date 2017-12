Harju maakohus tunnistas tänase otsusega Nadežda Soosaare (56) süüdi surma põhjustamises ettevaatamatusest ja mõistis talle karistuseks poolteist aastat vangistust 3aastase katseajaga.

Kohus leidis, et juhtumi puhul esinevad erandlikud asjaolud, mis tingivad ka mittevaralise kahju väljamõistmise. Kohtunik selgitas: „Kui inimene viiakse haiglasse abi saama ent juhtub hoopis see, et ta seal sureb vale ravi tõttu, siis see ongi erandlik asjaolu.“ Kohus mõistis Põhja-Eesti regionaalhaiglalt ja Nadežda Soosaarelt solidaarselt kolme tsiviilhageja kasuks välja kokku 11 000 eurot.

Nadežda Soosaarele esitati süüdistus selles, et tema täites tööülesandeid meditsiiniõena Põhja-Eesti regionaalhaigla plastikakirurgia ja põletusravi osakonna intensiivravipalatis tegi ekslikult vereülekande patsiendile, kes seda tegelikult ei vajanud. Patsient sai umbes 10 minuti jooksul temale sobimatu veregrupi verekomponente, mille tagajärjel tekkis tal õhupuudus, mistõttu Nadežda Soosaar katkestas verekomponentide ülekande. Ekslikult teostatud vereülekande saanud naisterahvas suri samal õhtul.

Oma hoolsusetu käitumisega ja nimelt sellega, et Nadežda Soosaar ei kontrollinud vereülekannet alustades ja seda teostades, et kannab verekomponente üle isikule, kellele arst ei olnud vereülekannet määranudki ja kandis üle teisele patsiendile tellitud ja näidustatud verekomponente, mis olid ka vastavalt markeeritud, põhjustas Nadežda Soosaar ettevaatamatusest (hooletusest) kannatanu surma.

Apellatsiooni esitamise soovist tuleb pooltel kohtule teatada 7 päeva jooksul.