Selle asemel, et taaskord mingi suvaline kiiruga krabatud vidin lähedasele kingikotti pista, võiksid korraks aja maha võtta ja kinkida midagi, mis tõeliselt hinge läheks – midagi personaalset. Arvad, et see on liiga raske ja võtab ilmatu aja? Mitte ilmtingimata!

Loodusest inspireeritud Eesti bränd Prosawood tuleb Sulle siinkohal appi. Mõnusad ja soojad puidust käekellad on ehk just need, mida otsinud oled. Mõne hetkega saad neile lisada ka oma personaalse graveeringu. Olgu selleks siis armas kingipakike või mõni erilise tähendusega lause – valik on Sinu. Kõike seda saad lihtsalt ja mugavalt teha otse Prosawoodi kodulehel.

Kui jäid endiselt kingituse valimisega jänni, siis ka siin ei jäta nad Sind hätta! Lihtne abimees „kingiabi“ aitab Sul igal juhul parima kingiotsuse teha! Lihtsalt vali saaja ja tähtpäev ning vähemalt pool tööst on Sinu eest tehtud.

PS! Jõulude ajal tasub pilku peal hoida Prosawoodi Facebooki lehel, kus toredatest üllatustest juba puudu ei tule! Samuti märgi end Prosawoodi Instagrami jälgijaks.

Muide – kas teadsid, et iga ostetud tootega teed ka loodusele kingituse? Vaata lisa siit!