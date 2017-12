Raskemuusika bänd Metsatöll andis täna hommikul Facebooki fännilehel teada, et nad on lõpetanud koostöö pikaajalise löökriistamängija Marko Atsoga.

Metsatöll kirjutab enda Facebooki fännilehel järgnevalt: „Austatud Metsatöllu fännid ja sõbrad, meil on uudiseid! Anname teada, et Metsatöll jätkab peagi uue trummariga!

Oleme lõpetanud koostöö meie pikaajalise löökriistamängija Marko Atsoga. Täname Markot meiega koosviibitud aja eest, soovime talle palju edu tulevases elus ning projektides.

Lahkumine oli paratamatu - aasta-aastalt saime üha enam aru, et tahame jagada oma lava ning muusikat sarnaste väärushinnangutega pillimängijatega, erimeelsused loomingus ja meeskonnas viivad vastasel korral karja lõpuks ikka rappa. Olgem tugevad! Seniks - Susi meid söögu, hundikari liigub jõudsalt edasi, uute väljakutsete ning plaatideni!“