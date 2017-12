Eilse Riigikohtu lahendiga jäeti läbivaatamata Väino Pentuse võlgadest vabastamise taotlus.

2012. aastal eraisiku pankroti välja kuulutanud Väino Pentus peab oma võlad ise kinni maksma, sest Tallinna ringkonnakohtu tsiviilkolleegium ei võtnud menetlusse tema kohustustest vabastamise taotlust.

Varasemalt on kirjutatud, et Pentuse võlad ulatuvad veidi üle 800 000 euro. Samas lootus neid tagasi saada on väike, sest näiteks aastaks 2015 oli kaugsõiduautojuhina töötav Pentus suutnud summast tagasi maksta vaid ligikaudu 100 eurot.

Väino Pentuse tunnistas Harju maakohus 16. juunil 2016. aastal end süüdi OÜ Autorollo maksejõuetuse tekitamises, maksevõime olulises vähendamises ja püsiva maksejõuetuse süvendamises, raamatupidamiskohustuse rikkumises, võltsdokumendi kasutamises ja omastamises ning karistas teda tingimisi kahe aasta pikkuse vangistusega kolmeaastase katseajaga.

