Täna hommikul kogunevad kaitseväe Jõhvi linnakusse 1. jalaväebrigaadi 13. jalaväepataljoni reservväelased, et maha pidada välkõppus Okas. Kohale on tulnud sadu mehi, kellest mitmedki veel järjekorras seismas, et õppusele saada. Eesti vabariigi valitsus otsustas, et kaitsevägi korraldab 7. detsembrist 10. detsembrini lisaõppekogunemise Okas, millega kutsutakse teenistusse 1. jalaväebrigaadi 13. jalaväepataljoni reservväelased. Kokku kutsutakse teenistusse 669 reservväelast. Kutsutud sai käsu ilmuda Jõhvi linnakusse mitte hiljem kui 7. detsembri hommikul hiljemalt kella üheksaks. 1. jalaväebrigaadi teabeohvitseri ülesandeid täitva Sander Mändoja sõnul olid agaramad mehepojad juba teisipäeva õhtuks linnakusse kohale tulnud. "Kõige kiiremad olid juba eile õhtul kohal. Neid oli kuskil 15, kuid nüüd on neid juba tunduvalt rohkem. See on tegelikult ka arusaadav. Loomulikult, kui on hommikul kell üheksa see "mitte hiljem kui" aeg, siis üsna paljud arvestavad pigem sellega, kui tulevad varem," rääkis Mändoja.

"Loomulikult on ka see, et kui keegi natukene hiljem tuleb, siis loomulikult me võtame kõik vastu. Tuleb ta nüüd 9.00 või isegi 10.00. Meie jaoks on oluline ikkagi see, et võimalikult suur osa kutsutustest tuleks kohale," lisas Mändoja.

Kui palju mehi aga välkõppusele kohale on tulnud, Mändoja veel öelda ei oska. "Kuna üsna paljud ajastasid oma tuleku siia viimasele minutile, siis numbrite kokku löömine veel käib. Täpsed numbrid saame pärastlõunaks." Õppusele on kutsutud ka Õhtulehe reporter nooremseersant Henry Linnard. Tema sõnul oli veel kella kümne ajal hommikul kohalesaabunud meestest üsnagi pikk järekord. "Järjekord on ikka uksest välja. Kohale on tulnud ikka paarsada meest, aga ma ei tea, kui paljud on juba varem läbi läinud ja paljud eile tulid. Aga meelsus tundub kõigil positiivne, hea meel kamraade näha."