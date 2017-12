Meedia iseloom ja uudiste kajastamise viisid on tänapäeval niivõrd ümber pööratud, et seda sümboliseerib ka tagurpidi jõulukuusk vanas ajakirjandusmajas. Seda enam, et nüüdseks on ka maja ise justkui tagurpidi pööratud - kõik meediaväljaanded on sealt välja kolinud ja uued asutused asemele tulnud.

Tagurpidi jõulukuusk vanas ajakirjandusmajas (Viktor Burkivski)