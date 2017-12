Kolmapäeva õhtul vestlesid äsja ilmunud raamatu "Hallo, Kosmos! Elu mõte" autor Ingrid Peek ning ajaloofilosoof ja vaimulik Einar Laigna elu mõttest – mõttekusest, mõttetusest ja mõtestamisest.

“Elu mõtte küsimusele vastamiseks peaksite stuudiosse kutsuma Jumala. Meie keegi ei tea, mis on elu mõte. Meil tuleb lihtsalt seda elu elada. Mis on universumi mõte? Ilmselt ei ole see mõte viimselt meie käes. Me pole ise ennast teinud,” mõtiskles Laigna.

Raamat "Hallo, Kosmos! Elu mõte" viib autori sõnul lugeja rändama eksistentsiaalsetele radadele. "Seitsme aasta jooksul kogutud sajad mõttekillukesed menusaates külas käinud inimeste ilmavaadete kirevast kaleidoskoobist pakuvad inspiratsiooni niisama kulgejatele ja mõttemõlgutajatele kui ka elukutselistele elu-uurijatele ja eksistentsi sügavustesse sukeldujatele," sõnas Peek.