George Clooney ja tema kauni kaasa Amali kaksikutest napsati esimesed kaadrid.

Iltalehti teatel tabati kuulus pere Los Angelese lennuväljal, kuhu nad maandusid oma eralennukiga. Clooneyde seltskonnas olid ka nende lähedased sõbrad, endine supermodell Cindy Crawford ja tema restoraniärimehest abikaasa Rande Gerber.

56aastaselt isaks saanud George kinnitab, et mähkmete vahetamine on tal käpas ning et poeg Alexander on paras pätt - erinevalt oma elegantsest kaksikõest Ellast.