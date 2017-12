Eesti Jahimeeste Seltsi president Margus Puust ütleb, et kuni Eesti metsades elavad päris ulukid, tuleb meie jahimeestel päriselt valdkonnaga tegelda, ning seda ka ajal, mil ühiskond eelistab pehmeid väärtusi.

"Teema läks teravaks, kui meedias avaldati üksikud turismijahil tehtud fotod, meie enda jahimeeste küttimistegevust see ei puuduta. Tuleb arvestada, et Euroopa Liidu piirid on avatud ning inimeste, teenuste ja kaupade liikumine vaba. Kuigi siin on küsimus jahiturismis, mitte üldiselt linnujahis, ei saa piire kinni panna ka jahimeestele," selgitab Puust.

Meile satub jahituriste tõesti rohkem kui mujale, see tuleb atraktiivsest asukohast – asume suurte rändeteede keskpunktis. Varem meil polnudki eriti probleeme, aga välismaiste jahimeeste tulles on ilmnenud üsna suured kultuurierinevused," lisab ta.

