Neli aastat kestnud saaga Indias lõksus olevate 14 Eesti laevakaitsjaga on läbi. Eile enne südaööd maandus Tallinna lennujaamas Saksamaalt startinud lennuk, mis tõi mehed kodumaale tagasi.

Vahetult enne Eestisse jõudmist andsid laevakaitsjad avameelse intervjuu Delfi portaalile, kus tunnistavad, et nende kinnipidamisel rikuti protseduurireegleid ning nii mõnestki takistusest aitas üle saada altkäemaks. Lauri Ader meenutas, et kuigi Indias oli karm vanglakord, said laevakaitsjad trellide taga teha nii mõndagi keelatut. „Sul võib seal igasuguseid asju olla, kui sa väga tahad. Näiteks mul olid poksikindad ja piip, mis olid keelatud. Me tegime ka pärmist, rosinatest ja õuntest alkoholi,“ ütles ta Delfi portaalile.

Laevakaitsjad on saanud Eestis palju tähelepanu, seda nii avalikkuselt kui ka poliitikutelt. „See on meile kõigile rõõmustav uudis. Kõige tähtsam on, et laevakaitsjad jõuaksid turvaliselt tagasi koju oma lähedaste juurde,“ ütles välisminister Sven Mikser kolmapäeval.