Rimi parimateks müüjateks valitud Õie Samma ja Tuuli Parts pihtisid, mis müüjatel nende tööprotsessis harja kõige rohkem punaseks ajab.

"Ringvaatel" külas olnud nobenäpp-müüjad tunnistasid, et samasse paberkotti pakitud erinevat sorti saiakesed ja kahe triipkoodiga sukkpüksid on kassiiride jaoks paras peavalu. Õie Samma märkis, et müüjast poleks kuigi ilus oma käega saiakesi uuesti kotist välja võtma hakata, vahendab ERR-i uudisteportaal saadet. "Üldjuhul me ikka usaldame kliente," lausus ta.

Müüjannad raske töö üle ei kurtnud ning leidsid, et klientuur on aastatega pigem sõbralikumaks muutunud.