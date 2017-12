Viru vangla kinnipeetav tunneb, et avalikkusele on valetatud: 1. oktoobril hakkas vanglate territooriumil kehtima suitsukeeld, millega koos lubati ka hüvesid – aga neist pole vangideni jõudnud mitte tuhkagi.

Viru vangla kinnimõistetu sõnul on üldsust haledalt ninapidi veetud ning justiitsministeeriumi ja vanglajuhtide magus mesijutt, et kinnimajas valitseb pärast suitsukeelu jõustumist idüll, on puhas lora. Väidetavalt ei saa vangid riigilt isegi seepi, rääkimata lubatud hüvedest, et kraapivat nikotiininälga vähegi leevendada.