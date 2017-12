Paljud islamiriikide juhid mõistsid hukka USA president Donald Trumpi otsuse Jeruusalemma ametlikult Iisraeli pealinnana tunnustada juba enne selle avalikku väljaütlemist. BBC vahendab, et ettevaatlikkusele kutsuvad kõiki osapooli üles aga ka paljud teised riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid. President Trump teatas, et soovib küll nn kahe-riigi-lahendust (kus Palestiinal ja Iisraelil oleks kummalgi oma riik), kuid vaid juhul, kui mõlemad riigid selles ise kokkuleppe saavutavad. Ta teatas ka, et andis välisministeeriumile käsu algatada protsess kolimaks USA saatkond Tel Avivist Jeruusalemma. Jeruusalemm on püha linn kõigile kolmele aabrahamlikule religioonile: judaismile, kristlusele ja islamile. Palestiinlased peavad Ida-Jeruusalemma oma pealinnaks ning Palestiina president Mahmoud Abbas teatas, et USA otsus on „vastuvõetamatu“. Rahulolematust väljendasid ka Saudi Araabia, Türgi, Iraan ja Araabia Riikide Liiga. Muret piirkonna stabiilsuse pärast väljendasid ka Hiina ja Venemaa.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu otseselt Trumpile ei viidanud, kuid ütles täna: „Meie ajalooline ja rahvuslik identiteet saab tunnustust, eriti tänasel päeval.“

Euroopa Liit kutsub üles rahumeelsele protsessile kahe riigi lahenduse saavutamiseks ning Jeruusalemma kui mõlema riigi pealinna staatuse taastamisele. Paavst Franciscus ütles: „Ma ei suuda vaikida, kui mõtlen murega sellele olukorrale, mis viimastel päevadel on tekkinud. Ma palun kõigil austada linna praegust olukorda, mis vastab ÜRO resolutsioonidele.“ ÜRO esindaja Stephane Dujarric ütles reporteritele, et organisatsiooni silmis on Jeruusalemma staatus olnud küsimus, mille osas peaksid otsusele jõudma Iisrael ja Palestiina koos.