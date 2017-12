ETV saade „Pealtnägija“ uuris, miks seisis Tondiraba jäähalli siseaudit üle aasta abilinnapea lauasahtlis ning miks ei reageerinud keegi väidetele altkäemaksuskeemist.

Et linnale kuuluv spordikompleks kihab korruptsioonist, juhtimisvigadest ja rikkumistest on uudistest läbi käinud, samas on see vaid pinnavirvendus suuremast loost, mis algas palju varem, vahendab ERR-i uudisteportaal saadet.

Juba kevadel pöördus ERR-i toimetuse poole ärimees Juri Saharov, kes rääkis täiesti otse, kuidas aitas fiktiivsete arvetega Tondiraba juhtidel raha välja petta ja andis altkäemaksu asedirektorile. Sisuliselt ta tunnistas, et osales seaduserikkumises.

"Iga kuu panin talle tasku 1500, seda ainult koristuse eest," rääkis Saharov ja kinnitas, et see raha oli üle antud isiklikult n-ö altkäemaksuna.