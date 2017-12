Meie põhjanaaber Soome on täna pidurüüs, sest vennasrahvas tähistab oma riigi sajandat juubelit. Täna kulmineeruvad pidustused Helsingis presidendi vastuvõtuga ja ka Tallinnas Soome suursaatkonnas on korraldatud vastuvõtt ligi poolele tuhandele Eesti sõbrale.

"Minu jaoks on Soome see koht, kuhu ma lapsena arvasin, et ma ei saagi minna kunagi - nii nagu me suvel õues kontserdil sellest Sauli Niinistöga (Soome president - toim) rääkisime sellest, et mingil hetkel oli vahemaa meie vahel väga suur," kõneles Tallinnas Soome suursaatkonnas viibinud president Kersti Kaljulaid TV3 "Seitsmestele". "Ja siis me ütlesime, et see, mis meid soomlastega ikka ja alati, kõigele vaatamata ühendab, on keel. Täna võib naljatamisi öelda, et see ainukene asi, mis meid eristab, on keel, sest kõiges muus oleme me saanud võrdlemisi üheks."

Telekanali reporter küsis, kas on presidendil ka mõni ese või maitse või elamus, mis Soomega kohe seostub. "Ma arvan, et lapi juust murakatega," vastas president Kaljulaid.

Soomele soovib president Kersti Kaljulaid läbi TV3 seda, mida kõigile riikidele. "Ikka rahu, stabiilsust, turvalist tulevikku ja töötame kõige selle nimel kahekesi koos, aga ka kõikide teiste Euroopa Liidu partneritega koos."