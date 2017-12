Eile esines Nordea kontserdimajas sarjast "Vaprad ja ilusad" Ridge Forresterina tuntud Ronn Moss. Küll aga jäid kontserdil publiku read äärmiselt tagasihoidlikuks. Õhtuleheni on jõudnud sahinad, justkui oleks seriaalitäht olnud tühjast saalist nõnda pettunud, et tühistas kõik tänased intervjuud.

Õhtuleheni jõudis info ärajäänud intervjuude kohta konkureerivast meelelahutusportaalist. Ajakirjanike sõnul oli neid tänaseks intervjuu kokku lepitud, ent usutluseni ei jõutudki. Intervjuu ärajäämist põhjendatigi väidetavalt sellega, et praegune muusik ja endine teletäht oli publiku väheses arvus nördinud.

Kontserdi korraldaja Lauri Land sõnas Õhtulehele, et jutt ärajäänud intervjuudest ei vasta tõele. "Selles mõttes, et ei olnud ta midagi solvunud. Ta pidi lihtsalt täna ära Soome minema ja ühtegi intervjuud polnud kokku lepitud - ei tea, mis tühistamisest siin üldse juttu on," rääkis Land. Tema sõnul on ka artiklid külmast publiku huvist superstaari vastu tugevalt liialdatud. Kas rahvast polnud siis tõesti nii vähe kui kirjutatakse? "Ei, kindlasti mitte," sõnas ta ja lisas, et Ronn jäi ise kontserdiga rahule.

Õhtulehes ilmunud piltidel on näha, et saali parteri ehk põrandaosa oli napilt pooltäis. Kui juurde arvestada rõduala, siis jääb külastajate arv veerandi ligi.