“Olen aastate jooksul näinud palju, aga et koer magaks püstijalu nagu hobune, oli mul seni nägemata,” kirjeldas Kuressaares Kevade tänaval ühe maja hoovis avanenud vaatepilti MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu vabatahtlik, hüljatud ja väärkoheldud koerte eest hoolitsev Liina Solotarjeva Saarte Häälele. Tema sõnul magas suur must segavereline koer püstijalu, kuna tal ei olnud kohta, kus pikali heita – kuut oli tema jaoks liiga väike, õues polnud looma jaoks ei pehmet aset ega kuiva kohta.

"Matist sai ametlikult meie hoolealune ja me loodame südamest, et tema endised omanikud endile rohkem loomi ei võta," kirjutas Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu Facebookis. "Loomapidamise õigust saab kahjuks ära võtta vaid kohtu kaudu ja see on pikk ning tülikas protsess." Turvakodu töötajad lubavad koer Mati pererahval silma peal hoida ning ka seda, et ükski loom enam niimoodi ei pea kannatama kui Mati.