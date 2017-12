„Seda, et Helsingi ja Soome juubeldavad, oli näha igal sammul,“ tõdes Eesti Kontserdi peaprodutsent Lauri Aav, kes osales Helsingi Musiikkitalos maratonkontserdil. „Peale muusika on siin igast mastist üritusi. Üks rahvarohkemaid oli näiteks õhtul kell viis alanud tõrvikutega rongkäik läbi pealinna. Ja Soome lippe on siin täna näha sõna otseses mõttes igal nurgal.“

Lauri Aava tähelepanu pälvis põhiliselt siiski Soome 100 aasta juubeli üks tähtsündmusi, Helsingi Musiikkitalos toimunud maratonkontsert. See oli ühtlasi ka Soome raadio sümfooniaorkestri 90 aasta juubeli kontsert, kus dirigendipuldis seisis noor, kuid juba tunnustatud dirigent Hannu Lintu. Samuti astus kontserdil üles Soome on üks tuntumaid meeskoore, Soome polütehnilise instituudi meeskoor, aga ka Eesti rahvusmeeskoor, kelle esituses kõlas Jean Sibeliuse „Kullervo“ sümfoonia. „Kontserdi piletid olid välja müüdud juba neli kuud tagasi. Musiikkitalo seinal oli hiigelsuur LED-ekraan, nii et kontserti sai vaadata reaalajas ka majaseinalt,“ märkis Aav. „See lõppes Jean Sibeliuse sümfoonilise poeemi „Finlandia“ ühislaulmisega, mis tähendas, et Helsingi Musiikkitalo ümber oli kogunenud tohutult palju kodumaa sünnipäeva tähistavaid inimesi.“

Aav märkis, et Soome 100. aastapäeva tähistamispidustusteks telliti Magnus Lindbergilt uus suurejooneline teos. Ta tuletas meelde, et soomlaste rahvusliku uhkuse – Sibeliuse „Kullervo“ – kohta kirjutas helilooja kaasaegne Oskar Merikanto Soome päevalehes, et see on kõige mõjuvam ja võimsam teos, mida soomlane on eales kirjutanud.

Aava sõnul on eestlastele oluline, et sama kontsert on sel laupäeval sama kavaga Estonia kontserdisaalis.