Raske öelda, kas 100 aastat iseseisvust on ühele riigile lühike või pikk aeg. Fakt on aga see, et Soome on saanud seda märksa kauem nautida kui Eesti, kuigi me tähistame juubelit ajaliselt lähestikku.

Soome on võrreldes Eestiga valinud segastel aegadel ellujäämiseks küll mõnevõrra erineva tee, kuid ajaloo ees on tähtis vaid see, et iseseisvust on suudetud hoida. Viimase sõja kaotamise järel Nõukogude Liidule tehtud järeleandmised, soometumine koos seltsimeestega saunatamise ja vabasse maailma pürgivate piiriületajate rutiinse väljaandmisega võib meie sirgeselgse idapoliitika juures tunduda küll asjatu lömitamisena, kuid just hea läbisaamine idanaabriga ja NATOst hoidumine on olnud soomlastele kõige muu kõrval ka majanduslikult kasulik, mis väljendub selgelt elatustasemeski.

Kui kahe riigi võrdluses on Eesti praeguseks saavutanud taseme, kus Soome oli meie taasiseseisvumise aegu, siis tähendab see meile ikkagi põlvkonnapikkust lõhet. Seda hoolimata Eesti Kalevipoegade panusest Soome majandusse ja Eesti elatustaseme kergitamisse.