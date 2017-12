Chicagos asuva Northwesterni ülikooli teadlased uurisid tänapäevaste tehnoloogiliste vahenditega 1900 aastat vana muumiat, et saada infot egiptlaste palsameerimistehnika ja võimalik, et ka eluolu kohta. Muumia teevad huvitavaks välimus ning vanus - kadunuke oli vaid viieaastane laps.

BBC kirjutab, et tüdruku keha on mumifitseeritud küll Vana-Egiptuse kommete järgi, kuid muumial on näha juba ka Vana-Rooma kultuuri mõju. Nimelt on lapse näo kohale asetatud puidust plaadile maalitud tema portree. Kadunute jäädvustamine joonistusega on roomlaste iidne komme. Selliseid muumiaid, kus kahe vana kultuuri matmiskombed kokku on saanud, on maailmas leitud väga vähe, vaid umbes 100 ringis.

Professor Marc Walton selgitab, et tänapäeva tehnoloogia võimaldab muumiat uurida ilma surnukeha lahti mässimata ja kadunukest puudutamata. On tänuväärne, et portree lapsest annab aimu, milline ta välja võis näha, tehnoloogia abil on võimalik ka teada, kas ta oli terve ning kuidas ta suri. „See on ikka üsna emotsionaalne kui hakkad mõtlema, et see laps oli surma hetkel ju nii noor“, tunnistab professor Walton.

Ta kirjeldab, et lapse surm polnud kindlasti vägivaldne. Ühtegi vigastust tema surnukehalt ei leitud ning tema jäänuste järgi võis oletada, et ta elas varasemas lapsepõlves ilmselt üsna tervet elu. Kõige tõenäolisem on professori arvates, et vaktsiinieelsel ajastul võis tüdruk surra leetrite või malaaria kätte. Hinnanguliselt pooled lapsed Vanas Egiptuses ei elanud vanemaks kui kümme aastat...

Ainus kummaline asi lapsmuumia juures on see, et tema koljus on mingi ese. Arvatavasti on see miski, mis sattus sinna mumifitseerimisprotsessi käigus, kui eemaldatakse surnu aju. Tõenäoliselt on palsameerimisel kasutatud ainetest tekkinud klomp lihtsalt aja jooksul kõvaks muutunud. 1911. aastal, mil lapsmuumia välja kaevati, ei olnud ka arheoloogia ja tehnoloogia nii arenenud, et tolleaegsetel teadlastel poleks võinud mõni apsakas juhtuda. Last ümbritseb ka mingi traatvõre, kuid see on ilmselgelt moodsamat päritolu ning võimalik, et seda kasutati just väljakaevamistel.