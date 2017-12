Tondiraba jäähalli juhataja Elena Glebova räägib avameelses intervjuus jäähalli tööst pärast auditi avaldamist. „Kui selle dokumendi läbi lugesin, siis mõistsin, et midagi tuleb kardinaalselt muuta,“ tunnistab ta.



Tondiraba jäähall on saanud hulga meediakajastust, millise tunde see teis tekitab?

See pole küll kõige positiivsem, samas ma mõistan ka. Alustasin ilma kogemuseta ning seetõttu pole ka auditi materjal selline, milline ta võiks olla. Aga viimase aasta jooksul on suur töö ka läbitud ning praegu on asjad paranenud. Ausalt öeldes, auditi materjal oli väga põhjalik ning arusaadav. Seal oli punkt-punkti haaval välja toodud, millised vead on. Sellel samal kuul, kui audit välja tuli, hakkasime probleeme likvideerima.

Mis põhjusel ootas audit terve aasta enne avaldamist?