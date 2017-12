Ajakirjanikud teevad uurimust piirivalvurite seas, kui palju pistist võetakse.

Küsitakse Leedu piirivalvurilt: "Kui palju aega kulub, et sa saaksid endale BMW osta?"

Piirivalvur mõtleb, võtab tasku-arvuti ja arvutab.

"Kolm aastat," kõlab peagi vastus.

Sama küsimus esitatakse Läti piirivalvurile.

Lätlane arvutab veidi aega ja vastab: "Kaks aastat."

Küsitakse siis Eesti piirivalvurilt. Eestlane kortsutab kulmu, mõtleb, arvutab veidi, mõtleb veel pisut ja vastab siis: "No umbes viis aastat!"

"Miks siis nii? Lätlasel ja leedukal kulub ju poole vähem," küsitakse.

"Noh ma ei tea... BMW on päris suur firma," vastab Eesti piirivalvur.