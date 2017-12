14 laevakaitsjat on pikaks veninud komandeeringust lõpuks pääsenud. Hästi! Aga mis edasi? Pärast naasmist vaikne pereelu kulisside taga või hoopis aastaid kestev rambivalgus?

Neli pikka aastat on räägitud lugusid Eesti laevakaitsjaist, kes võõrriigi kohtusüsteemi eripärade tõttu kusagil kaugel maal vangitornis pidid kõdunema. Kogu rõhk on läinud sellele, et mehed koju saaks. Nüüd on see juhtunud, aga mõningad otsad on lahtiseks jäänud.

Raamatu kirjutamise plaan pole veel päris kindlat kuju võtnud, kuid samas huvitab rahvast kõik võõras ja ebatavaline. Ja üks India vangla seda kindlasti on. Võib-olla aga tekib tõsielusarjade järgne seis: üks kaob unustusehõlma, samal ajal kui teisest saab saatejuht. Olen kindel, et lugu pole lõppenud ja nii leheveergudel kui ka teleekraanil figureerivad need mehed veel mõnda aega. Võib-olla isegi kinolinal.

Pealegi on nad ju riigile neile laenuks antud raha võlgu. Tõsi, välisminister Sven Mikser pakub valitsusele võimalust vabastada mehed tagasimaksekohustusest. Meest sõnast.