„Kui on tööd, tekib mul vahel tunne, nagu oleksin sama äge kui teised,“ ütleb vabakutseline näitleja Liina Tennosaar puhkepäeva hommikul oma köögis kohvitassi taga, mõtiskledes tööst, elust, vanusest ja armastusest.

„Mul olid kotid silmade all, lasin need ära lõigata. Need tulevad tasapisi tagasi, kortsud on ju nagunii, ja nüüd pole enam mõtet midagi muuta. Ainus võimalus on end paksuks süüa, siis läheb nägu ka siledamaks,“ naerab Liina. „Egon ikka ütleb mulle vahel: „Issand, sa oled nii ilus!“

Refereeritud Naistelehest