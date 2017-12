Telekanalid Sky News ja BBC ning ajalehed The Daily Mail ja Independent teatasid nurjatud mõrvaplaanist pärast seda, kui Briti vastuluureteenistuse MI5 juht Andrew Parker käis teisipäeval valitsuse istungil aru andmas. The Daily Mail kirjutab, et vahistatud duo sai innustust Islamiriigi terrorirünnakutest. Nende mõrvaplaani kiiret elluviimist aga takistasid raskused lõhkeaine hankimisel.

MI5 juht rääkis ministritele, et viimase 12 kuu jooksul on Suurbritannias suudetud ära hoida üheksa terrorirünnakut. Lähemaid detaile ta ei avalikustanud, kuid nurjatud kallaletung peaministrile lekkis juba mõned tunnid meediasse.

Mõni nädal tagasi oli Andrew Parker ühes kõnes rõhutanud, et islamiterroristidest lähtuv oht on Suurbritannias praegu kõigi aegade suurim. Islamiterroristide liikumapanevaks jõuks nimetas ta terrorirühmituse Islamiriik mõrvarlikku strateegiat ja veebis tehtavat propagandat. Parker lisas, et salateenistusel on pooleli koguni 500 uurimist, mis puudutavad 3000 äärmuslast.

Viies rünnakus hukkus 36 inimest

Seda, et terrorioht on Suurbritannias tõepoolest, kinnitavad tänavu korraldatud viis terrorirünnakut. Neist neli on toimunud Londonis ja üks Manchesteris. Nendes rünnakutes sai surma 36 inimest. Neist 22 hukkusid 22. mail Manchesteris, kus enesetaputerrorist Salman Abedi õhkis pommi Manchester Arena juures pärast USA laulja Ariana Grande kontserti. Vigastatuid oli koguni 512 inimest. Neist 116 toimetati haiglasse. Tegemist oli ohvriterohkeima terrorirünnakuga Suurbritannias pärast 7. juulit 2005, kui neli enesetaputerroristi õhkisid kolm pommi metroovagunites ja ühe kahekordses bussis. Tookord sai koos terroristidega surma 56 ja vigastada üle 700 inimese.

Manchesteri pommimehe Abedi vanemad põgenesid Suurbritanniasse 1990. aastate algul Liibüa pealinnast Tripolist, kus valitses Muammar Gaddafi. Abedi sündis Manchesteris 1994. aastal Suurbritannia kodanikuna. Tal olid ka kaks venda ja õde. Abedi vanemad pöördusid koos ühe poja ja tütrega Liibüasse tagasi. Pojad Salman ja Ismail jäid aga Inglismaale, kuid käisid sageli Liibüas.