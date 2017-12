Täna jõuab teleekraanile saatesarja „Oled jätnud jälje“ hooaja viimane lugu. See räägib Veronikast, kelle sihikindla tegevuse tulemusena said Tallinna loomaaia jääkarud endale uue kodu.

Aasta oli siis 2012, kui Veronika Padar sattus Tallinna loomaaia jääkarupuuri juurde. Loomade kasinad elamistingimused polnud uudiseks ka varem, ent alati olid tegevused millegi taha takerdunud. Mati Kaal meenutab tänases saates, kuidas kaebusi oli tulnud palju, aga vahendeid olukorra muutmiseks nappis. „Olime proovinud enne ka hõisata, et meil on abi vaja.“ Ent erinevalt varasematest haaras Veronika härjal sarvist. Südikas naine, kel ei olnud seni loomaaiaga vähimatki pistmist, hakkas kirglikult juhtima ettevõtmist „Jääkaru uus kodu“. Elust on naine pidanud läbi võitlema ka varem, sest vanemliku toetuseta kasvanud Veronika on kõik saavutused oma tahtejõuga ellu viinud. Nii ka jääkarudele uue kodu loomine. „Ta hoidis selle projekti elus otsast lõpuni,“ kinnitab Mati Kaal tänases saates Veronika olulisust.

Hooaja viimane osa on Kanal 2 eetris täna kell 21.00.