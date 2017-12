Tänavuseks pressisõbraks valiti Ajalehtede liidu liikmete poolt Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere ja pressivaenlaseks riigihalduse ministri kohalt tagasi astunud keskerakondlane Mihhail Korbi.

Mart Raudsaar tõdes, et valik tehti ajendatuna meeste tegudest. „Soomere puhul see, et ta on väga avatud olnud. Teaduste akadeemia presidendina ta on, nagu siin diskusioonis öeldi, et avanud teaduste akadeemia aknad ja uksed. Ma arvan uste mõttes nii ülekantud tähenduses kui ka otseselt,“ tõi Raudsaar välja. „Ta on tohutult palju rääkinud teadusest, teaduse tegemisest, populariseerinud teadust ajakirjanduses ja sealjuures on ta ka tähtsustanud ajakirjanduse rolli. See on väga positiivne!“

Mis puudutab Mihhail Korbi valimist pressivaenlaseks, viitas Raudsaar Korbi välja käidud lauset, kus ta kritiseeris Eesti liikmelisust NATOs. „Lääne Elus ilmus üks artikkel selle kohta, kus see lause oli sees, ja kui ta sellest oli kuulnud, et selline asi hakkab tulema, ja nagu Lääne Elu peatoimetaja ütles, võttis ta toimetusega ühendust ja proovis mõjutada toimetust, et see lause ei läheks välja. Ja kui ta kuulis, et see lause jääb sisse, siis ta üritas väita, et ta polegi midagi sellist öelnud. Ja see on see käitumismudel, mida me taunime.“

Mihhail Korb oli enda pressivaenlaseks nimetamisest üllatunud. "Mind pressivaenlased? Oo, tore. No väga hea. Aitäh tunnustuse eest!" hakkas Korb naerma peale kuulmist, et ta on selle aasta pressivaenlased nimetatud. "Aga mille eest?" uuris Korb teadmata, et tiitel anti talle just püüdluse eest üks lause Lääne Elu loos ei kajastuks.

"Mina üritasin lause välja võtta? Ei, ma püüdsin välja selgitada, kas tõesti ma olen seda lauset öelnud. Selgus, et oli täpselt nii nagu seal oli kirjutatud ja ongi kõik. Ja kohe valitakse selle pärast aasta pressivaenlaseks? Et ma suhtlesin ajakirjanikuga ja püüdsin välja selgitada, kas tõesti ma olen seda öelnud," avaldas Korb imestust. "No tore, vähemalt olen midagi saavutanud!"