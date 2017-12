Soome president Sauli Niinistö andis kolmapäeval, riigi iseseisvumise 100. aastapäeval kaitsejõudude ülemjuhatajana välja päevakäsu.

President rõhutas, et iseseisvus on peale kingituse ka ülesanne. Ta kinnitas ka, et soomlased saavad vaadata isamaa homsele lootusrikka meelega, sest elatakse maailma turvalisimas riigis, kus inimeste heaolu ja võrdõiguslikkus on kõrgel tasemel.

„Soome on soomlastele parim maa ja kaitsmist väärt täna ja homme,“ seisab Sauli Niinistö päevakäsus. Tegemist on praeguse presidendi teise päevakäsuga. Esimese allkirjastas ta 2015. aastal, kui möödus 70 aastat Lapi sõja lõppemisest.