Argentiinas naasis sugulaste juurde naine, kes 40 aastat tagasi vastsündinuna oma ema juurest poliitilistel põhjustel ära võeti. Kohtumine sai võimalikuks tänu ühendusele, mil nimeks Plaza de Mayo Vanaemad.

Adriana (40), kes on palunud oma täisnime mitte avaldada, päritolu tuvastati DNA järgi, kirjutab BBC. Tema geeniandmed sobitusid inimestega, kes kadusid Argentiina sõjaväerežiimi ajal.

Adriana tänasel pressikonverentsil (Reuters / Scanpix)

Pressikonverentsil rääkis Adriana, et kui paar, kes oli ta üles kasvatanud, suri, öeldi talle, et ta polnud nende bioloogiline laps. Kui naine sai ootamatu uudise teada laupäeval, siis juba esmaspäeval oli ta Plaza de Mayo naiste ukse taga, hinges soov saada teada, kas ta võis olla üks neist imikutest, kes 70ndate lõpus vanematest eraldati. Nimelt lahutati Argentiinas ajavaheimikul 1976-1983 vaskpoolsete aktivistide peredest sadu lapsi.

Adriana tegi DNA-testi, kuid ka nelja kuu möödudes ei oldud sellele vastet leitud. Kuid käesoleva nädala alguses, 4. detsembril, sai ta kõne, kus talle teatati, et on uudiseid, mida talle soovitakse edastada silmast silma. Kohale saabudes kinnitati talle, et ta on Violeta Ortolani ja Edgardo Garnieri tütar.

Violeta ja Edgardo olid tutvunud üliõpilastena ning mõlemad olid aktiivsed vaskpoolsetest koosnevas tudengirühmituses. Violeta vahistati 1976. aastal, mil ta oli kaheksandat kuud lapseootel. Tema tütar, Adriana, sündis vangistuses olles 1977. aasta jaanuaris. Egardo vahistati aga veebruaris, kui ta oma naist ning last otsis.

Paraku kuuluvad Violeta ja Edgardo nende 30 000 inimese hulka, kes jäid sõjaväerežiimi ajal teadmata kadunuks.

Kuid Violeta ema ei lakanud kunagi oma lapselast otsimast. Just temast saigi võtmefiguur Adriana naasmisel päris pere juurde.

Naine ei saanud kohale tulla täna peetud pressikonverentsile, kuid Adriana sõnul on ta oma vanaemaga juba kõnelnud telefoni teel.

Adriana on 126. laps, kelle heategevusorganisatsioon oma sugulastega kokku on viinud.