Riigikogu muutis seadust ning peagi muutub isapuhkus 30-päevaseks. Samuti luuakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetus.

"Isadel on juba praegu võimalik olla lapsehoolduspuhkusel ja saada vanemahüvitist, kuid Eestis kasutavad isad seda võimalust veel üsna vähe – näiteks mullu vaid üheksa protsenti isadest," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, kes avaldas lootust, et pikem isapuhkus on ajendiks peresiseste suhete tugevdamisele.

"Nii töö tegemise viisid kui ka perede elukorraldus on ajas muutumas, mis eeldab ka vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemilt ajaga kaasas käimist – paindlikkust ning valikuvõimalusi," arvas Iva.