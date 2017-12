Valitsuse algatatud seaduse järgi hakkab riigi peaprokuröri ametipalga koefitsient olema 0,85. Sama suur on palk ka näiteks Riigikogu aseesimehel, õiguskantsleril, riigikontrolöril ja ministritel. Presidendi, Riigikogu esimehe, peaministri ja Riigikohtu esimehe ametipalga koefitsiendiks on 1 ehk 5200 eurot.

Pärast indekseerimist loetakse kõrgemate riigiteenijate järgmise aasta kõrgeimaks palgamääraks eelmisel aastal indekseerimise tulemusel saadud kõrgeim palgamäär. Esimene indekseerimine toimub järgmise aasta 1. aprillil, kuid riigikogu liikmete, presidendi ja ministrite puhul toimub palgamuutus uue riigikogu koosseisu ajal.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants ütles ERRi uudisportaalile, et seadus puudutab ka riigikogulaste palku. "Tänase teadmise kohaselt me eeldame, et 2019. aastal valitud riigikogu liige, ministriks saav minister ja ka ametis olev president hakkavad saama võrreldes tänasega ligikaudu kümne protsendi võrra rohkem ametipalka," rääkis ta.