Hoone siseplaneering on suhteliselt lihtsa ülesehitusega – trepikoda on paigutatud hoone keskele, kõige pimedamasse nurka – korterid aga selle ümber.

Hoone arhitekt Eero Endjärv on öelnud, et uue hoone välisilme osas oli eesmärk säilitada puitmajale iseloomulik soojus ning materjali pehmus fassaadis. Sellest ka välisviimistluseks valitud laudis ning soojas toonis viimistlus, mis sobitub kenasti miljööväärtuslike naabermajadega.

Elamu soklikorrusel asuvad panipaigad, mis mahutavad hõlpsasti näiteks jalgrattad ja kõik muu vajaliku.

Igale korteriomanikule on ette nähtud parkimiskoht tänavamürast eraldatud ja privaatses sisehoovis.

Korterid kannavad helguse pitserit

Kunderi 33 korterite siseviimistlust võib kirjeldada märksõnadega valgus ja heledad pinnad. Läbivalt kasutatud rahulik värvigamma loob korterisse hubase atmosfääri.

Korteritesse on paigaldatud kvaliteetsed spoonitud siseuksed, tubades ja köögis on ühelipiline naturaalne tammeparkett, esiku põrandat katab keraamiline plaat. Vannitoa põrand ja seinad on samuti kaetud keraamiliste plaatidega, sanitaarkeraamika on stiilipuhas valge. Vannitubadesse on paigaldatud disainkäterätikuivati, valamukapp koos süvistatud valamuga ja seinapeegel.

Kiirematele oma kodu ostjatel on veel võimalus siseviimistlusmaterjalide valikul kaasa rääkida.

Lisaks kvaliteetsele viimistlusele ja avarust ning valgust pakkuvale planeeringule on korteris tänapäevased energialahendused: soojustagastusega sundventilatsioon, kaugloetavad arvestid, gaasiküttel toimiv küttesüsteem – kõik see tagab madalad kommunaalkulud.

Kui tõsta veel esile midagi erilist, siis on kõigis korterites kasutusel pealinnas ainulaadne Electroluxi kesktolmuimeja süsteem, mis teeb elanikele ruumide koristamise lihtsamaks.

Kesktolmuimejaga saab efektiivsemalt, mugavamalt ja vaiksemalt kodu koristada ning olmes tekkivatest kahjulikest mikroosakestest vabaneda. Sellisel tolmuimejal tuleb tolmuanumat tühjendada keskmiselt vaid 1-2 korda aastas. Ebameeldiva tolmulõhna ja müra võib sootuks unustada.

Maja asub p õ nevas keskkonnas

Torupilli asum on Tallinna ajaloolistest eeslinnadest üks noorimaid, territoorium hoonestati valdavalt alles 1930. aastail, mil sinna kerkisid 4-6 korruselised väärikad kodanlikud kivist korterelamud. J. Kunderi tänava alguse tõsiseilmeliste 1930. aastate lõpu kivimajade rida on Tallinna miljööalade kontekstis suhteliselt erandlik, kuid kaheldamatult väga väärtuslik hoonestustervik.

Piirkonnas on aga nii värskelt renoveeritud kui ka uusi elu- ja ärihooneid, mis moodustavad kauni terviku. Kunderi tänaval on lihtne liikuda nii jalakäijatel, jalgratturitel kui ka ühistranspordi ning auto kasutajatel. Torupilli asumis ning selle ümber on mitmed koolid, kaugel pole ka teatrid ning muuseumid, mistõttu sobib see asukoht ühelt poolt urbanistlikku elustiili hindavatele inimestele, kuid ei välista teiselt poolt rahulikku elukeskkonda.

Lähedal asuvad nii Politsei park (mis avati 1938. aastal ning mida Nõukogude ajal nimetati Pioneeride väljakuks) kui ka Kadrioru park. Kadrioru staadion pakub mitmekülgsed sportimisvõimalusi. Jalutuskäigu kaugusel Kadrioru Saksa gümnaasium ja teised koolid – lasteaiad. Igale maitsele hubaseid kohvikuid ja söögikohti. Supermarketid ja ostukeskused 5 minuti kaugusel. Trammi peatus 5 minuti jalutuskäigu kaugusel ja tramm sõidab otse lennujaama.