Tänapäeval on inimestel üha enam tööd ja tegemisi ning oma tervise eest unustatakse hoolitseda. Et vältida haigusi või muid tervisehädasid, siis tasub juba eos võtta sisse vajalikke vitamiine ja toidulisandeid. Üheks selliseks võiks olla Dr Ohhira kollageenijook.

Milleks üldse kollageen?

Kollageen on inimorganismi kõige tähtsam valk. Ta moodustab 30% kõikidest valkudest ning 70% naha valkude massist. Selle tulemusena peegelduvad kõige rohkem nahas ja organismis toimuvate kollageeni kvaliteedi ja koguse muudatused.

Kollageen esineb samal ajal nii ehitusmaterjali kui liimina, mis formeerib organismi kõiki rakke, samuti tagab kudede ja organite tugevust, prinkust ja elastsust. Kollageen vastutab rakkude ja organite ning rakkude ja peaaju vaheliste informatiivsete sidemete eest, osaleb organismi kõigis eluliselt tähtsates protsessides.

Hea võimalus kollageeni tarbida on Dr.OHHIRA poolt pakutud kollageenijook (mis sisaldab veel hüaluroonhapet, elastiini, keramiidi, C-vitamiini,Q-10, probiootikume, mesilasemapiima):

Laste ja noorte inimeste organismis uuenevad kollageenikiud pidevalt. Kuid umbes 25. eluaastast alates hakkab inimese organism iga aastaga kaotama umbes 1,5% naturaalset kollageeni. 35. eluaastaks jääb meie organismis umbes 15% ning 45. eluaastaks 30% kollageeni puudu. Niipea kui organism kaotab võime kollageeni produtseerimiseks, kajastub see eesotsas naha seisundis. Tekivad kortsud, venitusarmid, nahk muutub kuivaks, ilmneb elujõu üldine langus.

Üks ampull sisaldab I, II, III tüübi kollageeni (ehk siis kollageenimaatriksit) ning lausa kollageeni 7750mg, mis on üks kõrgemaid koguseid saadaolevaid turul.

Maret, 27

Kõigepealt pean ütlema, et elu on nii ilusaks läinud!

Olen sellist tüüpi inimene, kes vaimustub üsna kiiresti ning kui asi on eriti hea, siis olen mina ka eriti vaimustunud. Kõik algas Dr Ohhira probiootikumite proovimisega. Kuigi esialgu olin nende osas kahtleval seisukohal (olin varasemalt proovinud muid probiootikume, mis hetkeks aitasid, aga mitte pikemas perspektiivis), siis mõne aja pärast oli tunda, et kõht elab palju paremini. See tähendab siis, et mul polnud enam hommikusi valusid (mis mind aeg-ajalt kimbutasid) ega raske hommikuti üles tõusta.

Kuna Dr Ohhira tooted jätsid juba niivõrd hea mulje, tundsin, et loomulik jätk on kollageeni võtmine. Kui probiootikume tuli võtta tablettide kujul, siis kollageen oli 20 milliliitri suurustes potsikutes. Viiel järjestikusel päeval tuli neid võtta, kaks päeva pausi pidada ja siis veel viis päeva võtta.

Töökaaslane oli õhanud, et kollageenijoogid on nii hea maitsega. Aga ma pean tunnistama, et minule see ei meeldinud. Saan aru, et kollageenimaitse on muidu veel halvem ja juurde lisatud mustikamaitse teeb asja kordades paremaks, aga no lihtsalt ei meeldinud! Kuna kollageenijookide võtmisest loobuda ma ei tahtnud, siis leidsin lahenduse: võtsin kõrvale klaasi vett ning rüüpasin kord kollageeni ja kord vett. Nii oli väga okei ja kollageeni võtmine ei kujunenud üldse vastumeelseks.

Kuigi lugesin, et seda tasub võtta õhtuti, siis mina hakkasin teda võtma kusagil kolme-nelja ajal. Eks peamine põhjus oli vist see, et selleks hetkeks on töö arvuti ees juba nii ära väsitanud, et kollageeni joomine oli tore pisike paus. Lisaks andis see mulle energiat! Tõesti tuli poole nelja ajal eluvaim uuesti sisse nagu siis, kui on minu produktiivsuse tipp!

Kollageeni kasutamise taustal võib kindla peale öelda, et päevad on muutunud märksa energilisemaks ja kuidagi uus särts on sisse tulnud. Olin aeg-ajalt hädas ka nahaprobleemidega (nahale tekkis igasuguseid punne), kuid vähemalt viimase kahe nädala jooksul on need kadunud. Loodan, et asi jätkub samas vaimus.

Nagu ma oma juttu alustasin, siis elu on muutunud nii ilusaks. Ma ei tea, kas selle taga on probiootikumid, kollageen või on nad mõlemad, aga ma tõesti olen rahul. Eks taolises külmas kliimas rohke töökoorma all on vaja keha natuke rohkem turgutada.

Jana 36

Pean ausalt tunnistama, et mitte ükski teine toidulisand ei ole minus tekitanud sellist vau-efekti nagu kollageenijook. Nagu ikka kipub olema, siis ei ole ka minul toidulisandisse eriti suurt usku olnud. Kõik ju lubavad ühte ja teist, aga kas kõik vastab ikka tõele?

Ohhira kollageenijook on väga mõnusalt mustikamaitseline ja imelise lõhnaga. See hakkas mulle kohe alguses meeldima! Kahel esimesel õhtul võtsin kollageeni nii nagu ette nähtud: õhtuti ja tühja kõhuga. Aga ei õnnestunud hästi. Nimelt lõi see mulle päris korraliku energia sisse ning siis enam magama ei jää. Hakkasin kollageeni tarbima umbes kella kolme ajal päeval, kui väsisin tööst. Peale manustamist sai energiat juurde kuni õhtuni.

Veel olen tähele pannud, et mu nahk on läinud mõnusaks ja pehmeks. Nii mõnigi kord olen hakanud õhtul mõtlema, kas kreemitasin nägu või mitte, sest nahk on siidine ja sile. Enne kollageeni kasutama hakkamist oli mul meeletult kuiv nahk ja otsisin pidevalt võimalikult niisutavaid kreeme. Kollageen, keramiid ja elastiin annavad nahale tugevuse, elastsuse ja noorusliku välimuse, mis ongi ilu aluseks. Ja kes ei tahaks olla ilus ja ilma kortsudeta ka 20 aasta pärast?

Kõige rohkem üllatas mind jook päevade ajal. Tavapäraselt on mul menstruatsioon olnud valulik, vererohke ning energiat pole, kuid viimane kord olid asjad teistmoodi. Esialgu ei saanudki aru, milles asi ja kuidas see võimalik on. Siis aga lugesin kollageeni kohta veidi ning taoline boonus oli välja toodud. Tõepoolest toimis!

Ma olen tõesti rahul, et selline toode on meie turul olemas. Ühe aasta jooksul soovitatakse teha 3-4 kollageenikuuri ja võin kindlalt öelda, et mõne kuu pärast hakkan seda uuesti tarvitama. Saab ainult paremaks minna.

Pille-Riin, 29

Mulle meeldis selle kollageenijoogi maitse! Üsna äkiline, kuid samas põnev mustikas. Samuti oli oluliseks plussiks, et pudelit on mugav avada. Hops ja valmis! Samuti oli vahva, et viis pudelikest (nagu neid järjest tuleb võtta) olid koos üksteise küljes kinni.

Pärast kuuri läbimist paranes enesetunne tõesti. Praegusel talvisel ajal on energiat vähe – eriti, kui samal ajal kipub olema väga palju tööd. Olemine on kuidagi kerge ja lendlev. Mitte et ma oleks unustanud oma mured ja ülesanded ära, aga kuidagi lihtsam on kõigega tegeleda. Kuna enesetunne on parem, siis vaatan vist asjadele märksa positiivsemalt.

Pärast kollageeni tarbimist on nahk pringim ning küüned ja juuksed tugevamad. Olen terve elu olnud hädas nõrkade küüntega, aga nüüd kasvavad küüned suurepäraselt! Sama saan ka öelda juuste kohta. Kui enne langesid juuksed välja (ema on isegi öelnud, et ei mõista, kuidas mul veel juuksed peas on), siis nüüd enam seda probleemi ei ole.

Karin, 40

Proovisin kollageenijooki ja võin öelda, et jäin tulemustega väga rahule.

Esimene oluline muutus on see, et minu näonahk läks palju paremaks. Tegelikult võib seda laiendada kogu kehale, sest nüüd on mu nahk üle keha sile ja siidine. Olin varemgi kuulnud kollageeni kasulikkusest, aga nüüd sain seda oma nahal tunda. Sõna otseses mõttes omal nahal tunda.

Vahepeal toimus ka teine muudatus, aga ma pole päris kindel, kas selle saab panna kollageenijoogi arvele (samas, kes teab?) – minu ripsmed hakkasid hästi kasvama ja muutusid elujõuliseks.

Olen varasemalt põdenud artriiti ja seega pean oma liigeste eest hästi hoolitsema. Ka sel puhul on kollageenijook heaks abimeheks. Liigesevaevusi oli tarbimisperioodil igatahes vähem!

Kuigi kollageenijoogi osas anti nõu seda tarbida õhtul, siis mina, sportliku inimesena, võtsin selle sisse enne trenni. Ja jõudu oli rohkem! Pakatasin energiast!

Maitse üle ei vaielda, aga minule kollageenijoogi mekk eriti ei meeldinud. Mida siis teha? Panin ampulli enne tarbimist veidikeseks külma ja siis maitses see märksa paremini. Kuuri lõpuks olin muidugi omapärase maitsega üsna ära harjunud.