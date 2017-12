„Meil oli juba ammu plaanis maakodu vana välikäimla asemele uus ehitada. 14. novembril tellisingi viimaks Baumaxist kuivkäimlapoti koos jäätmemahutiga. Baumaxist just seetõttu, et seesama pott oli mujal ligi 50 eurot kallim,“ räägib Kadi. Nii maksiski ta e-poele 359 eurot ning jäi ootama kauba tarnet. „Uurisin internetist, et ettevõttel võlgu pole ning aadressid ja telefoninumbrid olid korrektselt veebilehel kirjas. Nende kontor pidi ka asuma minu sõbranna maja lähedal, olin seal maja küljes suurt reklaamigi näinud. Ka veebileht oli korralik,“ räägib Kadi, et ta ei osanud seetõttu ostu tehes midagi karta.

Viimases hädas läks Kadi Baumaxi kodulehel nimetatud aadressile, kuid tal ei õnnestunud sealt firma kontorit leida. Välikäimlakomplekt oli aga vaja firmalt ikkagi kätte saada, sest raha oli makstud. „Rääkisin poti tootjafirmaga, kust Baumax selle hankis. Nad ütlesid, et neile on raha üle kantud ning kuller hakkas seda juba kohale toimetama, kuid avastas siis, et toode oli kastis katki läinud. Nüüd nad siis pidid veel selle välja vahetama ja eks ma loodan sel nädalal poti ikkagi kätte saada,“ räägib Kadi.

Baumaxi kohta kaebavad inimesed ka e-poe Facebooki leheküljel. „Klientide petmine,“ kommenteerib Merike, kes ei saanud ligi 1700 euro eest tellitud kaupa lubatud ajaperioodil kätte. „Ettevõtte asjaajamine on olematu. Korduvalt tuleb üle helistada ja antakse pidevalt uusi katteta lubadusi. Imestama paneb, et sealsetel müügiinimestel endal häbi ei ole,“ nendib Tiiu.

Kristjan lisab: „Kui võimalik, paneks teile 0 punkti! Kui e-poes on kirjas, et kaup on laos, siis tegelikult tähendab see seda, et kaup on reaalselt alles kuskil välismaa laos.“ Kuid leidub siiski ka mõni positiivne kommentaar. „Olen korduvalt Baumaxist erinevat kaupa tellinud. Klienditeenindus on alati väga sõbralik ja vastutulelik olnud. Kaup alati kiirelt käes ja hinnad vägagi head,“ kirjutab Tiiu.

Niivõrd puudulik klienditeenindus ajas aga Kadi endast välja ja ta tegi avalduse tarbijakaitsesse. Tarbijakaitseameti avalike suhete juht Hanna Turetski kinnitas Õhtulehele, et ettevõtte osas on alustatud järelevalvemenetlus. “Nimetatud ettevõte on lisatud ka tarbijavaidluste komisjoni otsust mittetäitnud ettevõtete musta nimekirja. Sinna lisamine on esmaseks signaaliks ettevõtte usaldusväärsuse kohta.“

EI LAEKU: Kuivkäimlakomplekt pidi kohale jõudma kolme tööpäevaga, aga veel 22 päeva hiljemgi polnud klient seda kätte saanud. (Tootefoto Baumaxi kodulehelt)

Baumaxi esindaja teatas aga Õhtulehele ettevõtte üldmeiliga: „Tegemist on olnud ettevõttesiseste ümberkorralduste ja mõne ebalojaalse juhtivtöötaja lahkumisest tulnud probleemidega, mis kahjuks on laienenud kliendisuhetele. Vabandame klientide ees, kes on olnud selles protsessis kannataja rollis.“