Selle talve lemmikud – looduslike õlide ja toimeainete baasil valmistatud kehamähised ning spreipäevitus. Kui tahad peokleidis suurepärane välja näha, lubada endale sügavam dekoltee või avatud selg, siis katseta salendavaid kehamähiseid ning luksuslikku sära andvat spreipäevitust. VictoryStyle&Tanning salongis saab neid protseduure aasta lõpuni nautida soodushinnaga. Artikli lõpus on Õhtulehe lugejale eripakkumine!

Looduslikul argaaniaõlil põhinev spreipäevitus on särav ja loomulik päevitus ilma päikeseta! Lisades tavalisele nahale särtsu ja jumet, muutub ka enesetunne paremaks ning talvemasendus on kui peoga pühitud. Särav päevitunud jume aitab varjata ka mõningaid nahapuudusi. MoroccanTan päevitussprei originaalsesse koostisesse kuulub nahka toitev ja sügavale imenduv argaaniaõli, mis sisaldab rikkalikult antioksüdante ja E-vitamiini, ning pärineb Marokost. Kui tavapäraselt kasutatakse argaaniaõli juuksehoolduses, et muuta juuksed tervemaks ja siidisemaks, siis nüüd on see võetud kasutusele ka ideaalse ja püsiva spreipäevituse loomisel. MoroccanTan tooted ei sisalda alkoholi ega polüetüleen glükooli (PEG vabad), mis niisutamise asemel kuivatavad nahka.

Puhas argaaniaõli taastab niiskustasakaalu ning nahk on kaunim. Toodete tasakaalustatud ja peendispersne koostis võimaldab katta nahka ühtlaselt ning ei jäta laike. Oskuslikult valitud ja nahatooniga sobiv baaspigment annab tulemuseks kuld-särava jume. Salongis on kasutusel viies erinevas toonis tooteid. Sobib hästi igapäevaseks päevitamiseks.

Sobivat aega saab mugavalt broneerida salongi Facebooki lehel või soetada soodushinnaga voucher.

ÕHTULEHE LUGEJALE: lisa aja broneerimisel või voucheri ostmisel märkustesse “ÕHTULEHT” ning saad kingituseks ilutoote!

100% looduslike õlide ekstraktide ja toimeainetega immutatud salendavad kehamähised on üks ohutuim kehavormi korrigeerimise ja kehakaalu langetamise meetod.

See aitab kaasa rasvapõletusele, vähendab tselluliidiilminguid ja turseid, parandab naha struktuuri, toonust ja elastsust, aitab väljutada liigset vedelikku. Looduslike preemiumklassi eeterlike õlide erinevad kombinatsioonid koos patenteeritud tselluliidivastase toimeainete kompleksi (Anti-Cellulite CO2 Complex) ja Surnumere mudaekstraktiga stimuleerivad vereringet ning aitavad taastada ainevahetust tselluliidist kahjustatud kudedes. Tänu verevoolu mahu suurenemisele kapillaarides tarnitakse kudedesse rohkem hapnikku ja toitaineid ning eemaldatakse jääkaineid, mis omakorda tagab kehavormi korrigeeriva efekti.

Mähiste kasutamisel on soovituslik teha protseduurid kuurina, milles on kombineeritud erinevate mähiste toime ning tulemused on veelgi paremad koos lümfimassaaži, muu massaaži või sarnase protseduuriga. Peale protseduuri (olenevalt keha suurusest) võib mõõtude vähenemine olla 4 kuni 6 cm. Saadaval on neli erinevat mähist ja salendav termovõie. Tooteid saab osta kodus kasutamiseks SIIT!

Kui on soov saada silmnähtavamaid tulemusi ning kaalu langetada, on parem teha mähiste protseduurid kuurina.

Sobivat aega saab mugavalt broneerida salongi Facebooki lehel või soetada soodushinnaga voucher.

ÕHTULEHE LUGEJALE: lisa aja broneerimisel või voucheri ostmisel märkustesse “ÕHTULEHT” ning saad kingituseks ilutoote!