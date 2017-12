Nii Soome aukonsul Tartus Verni Loodmaa kui ka Soome instituudi programmijuht Kadri Kaljurand ütlevad, et soomlased Tartus on täiesti tavaline nähtus ja nad elavad normaalset elu, nii ei pea Soomet enam igapäevaselt propageerima. Loodmaa isegi ei tea, kui palju soomlasi Tartus on, sest inimesed vahetuvad kogu aeg, eeskätt just tudengid.

„Meie tegevus on varasemast rohkem fokuseeritud,“ ütleb Kaljurand, kes on jäänud ainsaks Soome instituudi töötajaks Tartus. „Siin on teisi soomlaste ühendusi, me teeme nendega ühistööd ja mul on tublid praktikandid nii Soomest kui ka Tartu ülikoolist.“

Kaljuranna sõnul võib Tartu uhkustada Eesti ainsa soomekeelse raamatukoguga: „Meie tegevus on koondunud raamatukogu ümber, 2011. aastal lõpetas Soome instituudi raamatukogu Tallinnas tegevuse ja palju raamatuid toodi siia. Aga me oleme Eesti raamatukogude andmebaasis, see toob meile palju lugejaid ja huvilisi.“

Tartus raekoja ees lehvisid juba nädala algusest alates kolm Soome lippu, ka Tartu ülikooli peahoone eest oli heisatud Soome lipp, õhtusel ajal olid sinivalgena valgustatud Vanemuise teater ja Tartu sillad.

„Mujal maailmas kadestatakse Soome ja Eesti erilisi suhteid,“ ütleb Tartu linnapea Urmas Klaas. „Paljud rahvad sooviksid omada selliseid suhteid nagu on meil mõne teise rahvaga maailmas.“