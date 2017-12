Kodumaine trummi ja bassi tegija Indivision üllatab uue albumiga “Vibrancy Part One".

Indivision on teinud nime trummi ja bassi maailmas unikaalse seguga dominantsete akordide, võnkuva bassi ja teravate trummidega - käekiri, mis on toonud suurt edu läbi aastate. Toetust on kogutud sellistelt suurnimedelt nagu näiteks Maduk, Netsky ja DJ Grooverider. “Vibrancy Part One” ilmub 7. detsembril Subsphere Recordsi alt. Etteruttavalt on tuleval aastal oodata ka albumi teist poolt.

Baseerumas Bournemouth’is Suurbritannias on Subsphere Records töötanud parimate ja kuumimate nimedega trummi ja bassi skenes aastast 2011: Feint, Stan SB (Fox Stevenson), Keeno, Whiney, Mol eman, Veela, Phase ja paljud teised.



“Vibrancy”, nagu nimi ütleb, on otsast lõpuni täis energilist, tempokat ja suvist heli halli talve päeva - Indivisioni unikaalne sound, mis on aidanud kanda kinnitada trummi ja bassi maastikul.



Albumi avalöök on lugu nimega “Silent Days”, millele on laulnud vokaalid Chicagost pärit Jonny Rose (hääle andnud ka 2016. aastal ilmunud loole “Time Traveler”). Träkk kisendab särtakast meloodiast, millele aitavad kaasa Jonny Rose’i mõnus lüürika koos maheda ja kaasahaarava häälega. “Silent Days” annab avalöögi ning kujundab, mis stiilis lugusid on oodata ülejäänud albumilt.



Jätkates järgmise looga, “Electrolytes”, on algusest lõpuni puhas adrenaliinilaks! Lugu iseloomustavad mõnusad elektro stiilis synth’id ning rõhuvad trummid. Järgmisena plaadilt läheb käima “Where are you”. Tegu on koostöö Indivisioni ja kahe featured Taani produtsendi Kasger ja Meluran’ i vahel (mõlemad on välja andnud lugusid NCS plaadifirma alt). Tooni annavad loole suvised vokaalid ning elegantne ja signatuurne Indivisioni energia.



“Into the Wild”, mille vokaalid on taas Jonny Rose’i poolt, mõjub feel good loona. Futuristlik lüürika on inspireeritud J. J. Abrams’i geniaalsest hittsarjast (millisest, see jäägu igaühe enese mõistatada!). Instrumentaalne pool kindlasti tuletab meelde Indivisioni algusaastaid - minimalistlik, kuid samas võimsate akordidega tantsupõranda maiuspala.



Eelviimane lugu albumilt nimega “Cascades”, mis on järjekordne koostöö Kasger’iga, algab rahulikult, kuid mida takt edasi, läheb enam ja enam energilisemaks. Punkti albumile annab “Take me Home”, mis on tempokas, veidi džässiliku vibe’iga, mille bass ei lase samas uinuda.



Albumit iseloomustab mitmekesine lugude kooslus, mis on allkirjastatud Indivisioni ainulaadse kõlaga. Tegu on verstapostiga Eesti duo tegitsetud aastate jooksul.



Grupp on pärjatud mitmete kodumaiste auhindadega. Lugusid on mängitud suurtes rahvusvahelistes raadiotes nagu näiteks BBC Radio 1. Esinemisi on arvestatav hulk olnud välismaal: Moskvast Londonini. Sealjuures tasub mainida, et eestlased on aastate jooksul välja andnud üle 100 loo erinevate välismaiste plaadifirmade alt. Kõige paremini saab kursis olla Indivisioni tegemistega, jälgides Facebooki või Instagrami fännilehti.