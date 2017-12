Täna alustab haarav krimidraama „Kahtluse all“, kus rullub lahti pingeline lugu väikese tüdruku jäljetust kadumisest. Oli see röövimine? Kas selle taga võib olla keegi perekonnast?

Nädal tagasi lõppenud „Naistevanglalt“ võtab Kanal 2 ekraanil kolmapäeviti järje üle teinegi hinnatud Hispaania sari „Kahtluse all“. See on pöördeid täis lugu väikesest tüdrukust, kes kaob jäljetult Vegade perepeolt. Kõik asjaolud viitavad inimröövile ja sellele, et süüdi on keegi omadest. Juhtumit asuvad uurima vastandlikud salaagendid, kes pereringi pääsemiseks peavad mängima õnnelikku abielupaari. Üks neist tegutseb impulsiivselt ja pikemalt mõtlemata, teine aga järgib reegleid ega torma sündmustest ette. Ent tüdruku kadumisel on just aeg oluline ja see mõjutab ka uurijate tööd. Kiht kihi haaval hakkavad ilmnema pealtnäha lugupeetud ja mõjuka pere saladused, mis omakorda annavad alust kahtlustada tüdruku kadumises pea kõiki pereliikmeid.

Põnevusdraama „Kahtluse all“ tegijad on samad, kes loonud maailmakuulsad sarjad „Hotell Grand“ ja „Velveti moemaja“, kuid erinevalt ajastuhõngulistest draamasarjadest käivituvad krimisarja sündmused kaasajal. Hispaania sarjade absoluutsesse tippu kuuluvas „Kahtluse all“ teevad kaasa mitmed sarjast „Hotell Grand“ tuttavad näitlejad, uurija Victorit kehastab seal peategelast mänginud Yon Gonzalez.

„Kahtluse all“ stardib Kanal 2s täna kell 22:30, kohe pärast hittsarja „Pilvede all“