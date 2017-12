Oxfordi ülikooli teadlased uurisid luufragmenti, mis väidetavalt kuulub pühale Nikolausele ehk 4. sajandil elanud pühamehele, keda peetakse jõulumehe prototüübiks.

Radiosüsiniku meetodit kasutades selgus, et luu pärineb tõesti ajast, mil püha Nikolaus elas, teatas BBC. Pühak suri 343. aastal tänapäeval Türgile kuuluval maa-alal. Tema säilmeid hoitakse alates 11. sajandist San Nicola basiilikas Itaalias. Just täna, 6. detsembril, tähistakse tema mälestuspäeva.

Kuigi leid pärineb nii-öelda õigest ajastust, ei julge teadlased veel kinnitada, et luukild Nikolause kehast pärit on. Varem pole luutüki vanust määrata proovitud.

Radiosüsiniku meetod on omalaadne keemiline kell, mille abil saab määrata looduslike objektide vanust. Nimelt tekib Maa atmosfääri ülakihtides radioaktiivset süsiniku isotoopi süsinik-14. See osaleb aineringis täpselt samamoodi nagu tavaline süsinik ja ladestub elusorganismidesse. Kui taim või loom sureb, hakkavad koed lagunema ning radioaktiivse süsiniku hulk nendes kindlal kiirusel kahanema. Uuritava materjali radiosüsiniku hulga järgi on võimalik kindlaks teha selle vanus, loomulikult teatava vea piirides.