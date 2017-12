Sel aastal on jõulutuuriks jõud ühendanud kaks Eesti muusikamaastiku lipulaeva – vokaalansambel Noorkuu ning kahel korral meid Eurovisionil esindanud Laura Põldvere. Õhtuleht kutsus lauljad kokku, et uurida, kuidas tuli mõte koos tuurile minna ning tegi neile ka väikese viktoriini.

„Suur rõõm on, et see lõpuks juhtus. Tegelikult on Laura meil juba heas mõttes ammu sihikul olnud. Sihtisime, mis me sihtisime ja tundub, et lõpuks saime pihta,“ räägib Noorkuu liige Martti Meumers. „Laurat me ju teame väga ammu ja kes ei teaks, et neid andekaid ja ilusaid Eesti lauljaid, kellega me tahaks koos kontserte teha ju nii väga ei olegi. Paljudega oleme ka teinud,“ sõnab Martti, et Laurat neil seni oma kampa saada pole õnnestunud. „Seekord me saame temaga laulda ja loodan, et Laural on ka hea meel.“

Laura ja Noorkuu. Tegelikult on bändis veel ka Jakko Maltis, kes video filmimise päeval poole pealt juba järgmistele tegemistele startima pidi. (Alar Truu)

Laura kinnitab, et nii see tõesti on. „Me oleme ju ka ühe kandi inimesed, nagu maakad, sealt Lõuna-Eestist,“ naerab Laura. „Siis meil on ühine hingamine, mõtlemine ja inspiratsioonilaine.“ Põldvere tunnistab, et on Noorkuud alati kõrvalt austusega jälginud ja seetõttu on ühine tuur veel eriti põnev ja lahe. „Mu vanaema on ka väga elevil,“ kinnitab Laura ja ütleb, et tema vanaema on suur Noorkuu fänn. „See on veel isegi ehk kõige olulisem. Veel olulisem, kui see, et me Lauraga tuurile läheme,“ muigab Martti.