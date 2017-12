Angelina Jolie tunnistab Hollywood Reporteri intervjuus, et tema ja Brad Pitti ühine film „Mere ääres“ (2015), kus nad kehastasid teineteisest kaugenenud kaasasid, oli viimane katse nende endi abielu päästa.

2005. aasta filmi „Härra ja proua Smithi“ võtteil armunud paar abiellus 2014. aasta augustis, mil nende pere oli kasvanud kaheksaliikmeliseks. Kuid juba 2016. aasta septembris teatati lahkuminekust.

„Tahtsin, et me üheskoos tõsist tööd teeksime. Arvasin, et see oleks hea suhtlusvõimalus,“ seletab Jolie, kes oli „Mere ääres“ stsenarist ja režissöör. „Mõnes mõttes oligi, ja mõnes mõttes saime targemaks. Aga selles jätkuvas olukorras oli teatav rusutus, ja põhjuseks polnud mitte film.“

