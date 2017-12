Tänavune Eest Muusikaauhinnad gala tuleb suurem kui kunagi varem -Saku Suurhalli püstitatakse lausa kolm erinevat lava, show üllatab silmapaistvate tehniliste lahendustega ning spetsiaalselt selleks õhtuks loodud erinumbritega esineb paarkümmend populaarset artisti nii popi, rocki kui folgi valdkonnast, nende seas ka läbi aegade legendaarseimad muusikud. Valik sel õhtul kõlavast muusikast saab spetsiaalse seade vaid selle esituse tarbeks. Kuna kolm lava võtavad enda alla suure osa alast ning nende vahel on lauad tänavuste nominentide jaoks, siis mahutab Saku Suurhall seekord tavapärasest vähem publikut. Kindlasti saab aga kohapeal koos artistidega Eesti Muusikaauhindade 20. juubelit tähistades hoopis erilisema elamuse osaliseks kui kodus televiisori ees. Kadri Voorandi sõnul võib olla nii artistil kui publikul kohapeal isegi pisut veider tunne, kuna samal ajal on ju tegu ka telesaatega. „Leiad end küll kontserdisaalis, aga samas nagu ka telestuudios, kogu etenduse osana, kindla rolli ja ülesannetega. Näed telgitaguste ettevalmistavat ja pisut mustemat poolt ning kohati võib ette tulla ka päris naljakaid ja kentsakaid hetki. Seda lõbusam muidugi on ja seegi on ju omamoodi etendus. Publiku jaoks kindlasti huvitav kogemus,“ ütles Voorand.

Ott Lepland teab enda kogemuste põhjal, et Eesti Muusikaauhindade galal valitseb alati pidulik ja sõbralik õhkkond. „See on üks väheseid sündmusi, kus muusikuid tehtud töö eest tunnustatakse ja usun, et see on iga loomingulise inimese jaoks väga oluline. Hea on seal näha ka vanu tuttavaid ja mõtteid vahetada, eks seal on saanud alguse idee nii mõnekski uueks projektiks.“

Kadri Voorand ja Ott Lepland teavad ka, mis tunne on artistina laval seista ja auhinda vastu võtta. Eesti Muusikaauhinnad 2017 galal pälvis Voorand Aasta Naisartisti ja Aasta Jazzalbumi tiitli ning Lepland on Aasta Meesartistiks tunnistatud suisa kahel aastal järjest, 2012 ja 2013. Mõlema muusiku sõnul on publiku kohalolu sel hetkel artisti jaoks väga oluline. „Kindlasti on tähtis vaadata publikule otsa ja neid lihtsalt silmast silma tänada. Ja publikul on tähtis olla kohal, et mõlemapoolne suhtlus aset leiaks. Et saaks kuulajatele garderoobis või kõrvaltoolil lihtsalt otsa vaadata ning lähedalt üksteisele naeratada ja tere ütelda. Seda ju kontsertolukorras alati ei pruugigi juhtuda,“ ütles Voorand.