Aga lennupulmast on saamas suuremat sorti bisnis. Nii on Iiri päritolu ärimees David McGowan ehitanud Boeing 737 baasil valmis ehtsa pulmalennuki. Selle pardal on olemas kõik elu meeldejäävamateks momentideks vajalik, preestrist pulmatordini. Ja soovijaid jagub.

Noorpaarid otsivad järjest põnevamaid võimalusi kihlumiseks ja abiellumiseks. Kiirpulm Las Vegases ja abielutõotuste andmine luksusjahi pardal on leierdatud teema – maailmas kogub populaarsust lennukis käe palumine ja abiellumine. Nordica pardal juhtus see kõik siiski esimest korda.

Ajalugu võib teha mitut moodi. Nordica Stockholmi-Tallinna liinilennul palus noormees kõigi reisijate silme all oma tütarlapse kätt ning sai ka „jah”-vastuse. Tavatut sündmust valmistati põhjalikult ette paljude inimeste abiga, kirjutab Accelerista . Kas ja kuidas üldse on võimalik pilvede kohal kosida või abielluda?

Kihlumine pilvedes nõuab tõsist ettevalmistust

David McGowan on ettenägelik mees ja on pulmalennukisse jätnud alles 20 nn tavareisija kohta. Selleks, et need, kel on huvi, võiksid publikuna teiste õnne pealt vaadata. Ka on ta välja ehitamas spetsiaalset terminalihoonet, mis võimaldaks peole kutsuda kasvõi 1000 inimest, kellest siis osa jääb teraslinnule järele lehvitama ja maa peale pidutsema.

Nordica nii suurejoonelisi plaane muidugi ei pea – fookus on igapäevatööl ehk regulaarreisidel ning ühenduste juurdeloomisel. Erijuhtudel aga ei takistata inimesi kihlumast või pulmi pidamast lennukis, vaid ajastus peab olema õige ja kõigi osapooltega detailsusteni sündmus läbi mõeldud.

Kindlasti ei tasuks tanu alla panna või rõngastada inimest, kes lendamist kardab – seepärast tehke omavahel sotid selgeks soovitavalt esimestel kohtumistel. Ja kui muidu ei saa, siis käige korra koos reisil, nõnda peaksid võimalikud erinevused kenasti ilmsiks tulema.

Kuidas Jan Linnea kätt palus

Mõni aeg tagasi kihlus Nordica pardal esimene paar ning sündmusest said osa kõik Stockholmi-Tallinna liini reisijad. Rootslane Jan-Michael töötab Nordicas teise piloodina, ent Eestis elades on tal puudu kõige tähtsamast – oma Linneast. Nõnda otsustas Jan paluda tütarlapse kätt, ja teha seda naise jaoks ootamatult, pilvedes.

Jani ja Linnea kihluse ettevalmistamiseks kulus kümnekonnal inimesel ligi kuu. Kõigele muule lisaks tuli see lugu Linnea eest saladuses hoida ... Ning selle looga seoses on rida toredaid seiku, mis edaspidi noortele nende päeva meelde tuletavad.

Näiteks otsustas Jan kihlasõrmuse sisse graveerida koordinaadid, kus ta Linnea kätt palub. Pardal esitas purser reisijatele küsimuse, kas on keegi, kes tahaks piloodiga abielluda.

Ehkki Jan on piloot, siis tol päeval teda juhise juurde ei lastud, töötasid kaks tema kolleegi. Jan tegi samal ajal Stockholmis koos filmitiimiga aega parajaks. Lahedaid üksikasju on veelgi. Acceleristal oli suur privileeg kõik ettevalmistused ning särav hetk üles võtta. Nautige videot!