Eesti e-residentidele on kolme aastaga antud 21 666 digiID-kaarti ning praeguseks on oma kaardi sertifikaate uuendanud neist umbes 5000. Politsei peab tulemust üllatavalt heaks, edastab ERRi uudisportaal.



E-residentsuse programmi tegevjuht Kaspar Korjus on öelnud, et kõik e-residentidele väljastatud digiID-d olid turvariskiga. See tähendab, et oma kaardi sertifikaate tuleb uuendada kõigil e-residentidel.

Politsei jätkab koostöös e-residentsuse programmi meeskonnaga ka e-residentide teavitamist, et digiID-d on tarvis uuendada.