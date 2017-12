Eile Brüsselis peetud Euroopa Liidu transpordiministrite nõukogu juhatanud majandus- ja taristuminister Kadri Simson palus ministritelt kommentaare, milline on nende nägemus teedevõrgu kasutamise maksustamise raamistiku ning teedemaksu elektroonilise kogumise osas Euroopa Liidus.

"Teekasutustasude rakendamine on riikide lõikes lahendatud erinevalt, kuid valdav osa liikmesriike kogub või alustab teekasutustasude kogumist, et tagada teedetaristu rahastus lähtuvalt selle kasutamise intensiivsusest. Samas on paljud riigid väljendanud vajadust seni kehtinud süsteeme kaasajastada, seda nii tehnilisest kui maksustamise põhimõtete aspektist lähtuvalt," selgitas minister Simson.

Ministrid toetasid teemaksu kogumise elektrooniliste lahenduste üle-euroopalist ühtset rakendamist, samuti toetasid põhimõtet, et maanteede kasutamise tasu kogutakse taristu kasutamisest ja keskkonna saastamisest lähtuvalt.

Teede kasutamise maksustamist reguleerib nn. Eurovinjeti direktiiv, mis tänasel kujul lubab tasu arvestada nii aja- kui distantsipõhiselt ja kogutakse kõigilt üle 3,5 tonnistelt veokitelt. Selline lahendus aga täidab "saastaja maksab" põhimõtet vaid kaudselt, mitte lähtuvalt reaalsest teekasutusest ja selle käigus keskkonda paisatud heitmete kogusest. Komisjoni ettepaneku kohalt peaks tulevikus toimuma kõikide sõidukite sh busside, väikeveokite ja sõiduautode maksustamine distantsipõhiselt/vastavalt sõidetud kilomeetritele.

Samas märkisid mitmed transpordiministrid, et liikmesriikidele peaks jääma otsustusõigus, kuidas rakendada teekasutustasude kogumist vastavalt liikmesriigi teedevõrgu omapäradele ning mis otstarbel teekasutuse maksustamisest laekuvat raha kasutada. Samuti leiti, et liikmesriikidele peab säilima praegune paindlikkus maksumäärade kehtestamisel ja valikuõigus, millistel teedel teekasutust maksustada.