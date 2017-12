ERR teatab, et laevakaitsjad on Euroopas ning peaks Eestisse jõudma juba täna.

Peagi Eestisse jõudvad laevakaitsjad räägivad avameelses intervjuus, et nende kinnipidamisel rikuti suurt hulka protseduurireegleid ning riigis aitas nii mõnestki takistusest edasi altkäemaks. Üks meestest meenutas aga, et kuigi vanglakord oli Indias karm, said laevakaitsjad trellide taga nii mõndagi keelatut teha.

"Seal saab igasugu asju omada, kui sa tegelikult väga tahad. Näiteks olid mul seal poksikindad ja piip, mis olid keelatud. Aga me tegime seal ise endale ka pärmist, rosinatest ja õuntest alkoholi," rääkis ta.