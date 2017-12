Teisipäeval hakkas Lõuna-Californias levima põleng, mis on tänaseks hävitanud hulga maju ning kahjustanud suures ulatuses maad. Kiiresti leviva tule tõttu on oma kodudest lahkuma sunnitud kümned tuhanded inimesed.

Metsapõleng Lõuna-Californias (Reuters, AFP, AP / Scanpix)

Tuli levib armutult tuule ja kuivuse tõttu, kirjutab Washington Post. Väljaande sõnul levis tuli ühele 10117-hektarilisele maa-alale seitsme tunniga. Põleng on kurja teinud Ventura, Los Angelese ja Santa Barbara maakondades. Esimeses on see hävitanud ligi 20 000 hektarit, teises aga pea 6500 hektarit maad.

Ametnike sõnul näitab oht kasvavat tendentsi.